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В деле министра транспорта Ростовской области появилось оружие

Mash: министр транспорта Ростовской области был арестован из-за оружия

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@kushnarev_2021/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев был арестован из-за оружия — у чиновника нашли незарегистрированный пистолет модели Lightweight Commander. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Утверждается, что Кушнарев приобрел нелегальное оружие на Левом берегу Ростова, под которым обычно понимают Кировский и Ленинский районы города, а затем отвез пистолет к себе домой на улице Суворова и спрятал его вместе с восемью магазинами.

Здесь оружие и обнаружили при обыске силовики — Кушнарев вину признал. Lightweight Commander является 9-мм вариантом пистолета Colt 1911.

До этого Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву.

О задержании Кушнарева утром 25 ноября сообщил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, региональное министерство транспорта работает в штатном режиме. Вместе с Кушнаревым был задержан заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко.

Ранее главу фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении многомиллионных взяток.

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