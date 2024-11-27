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В Подмосковье мужчина взял у знакомых щенка и изрезал его ножом

В Подмосковье мужчина выпил и изрезал ножом пятимесячного щенка

В Химках мужчина изрезал щенка, которого взял у своих знакомых, сообщили в полиции Московской области.

Подозреваемый признался, что в момент совершения преступления был пьян. По данным ведомства, он вывел пятимесячного щенка в лесополосу в районе деревни Брехово, где и нанес ему многочисленные удары ножом в область тела. Животное доставили в ветеринарную клинику, но спасти не смогли.

30-летнего живодера нашли и задержали, на допросе он сознался в содеянном и признал вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о жестоком обращении, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

В ноябре житель Пермского края скормил своему питону котенка и записал его трапезу на видео. В комментариях к посту единогласно осудили поступок мужчины и потребовали привлечь его к ответственности.

Ранее суд оставил на свободе живодера из Карачаево-Черкесии, который обезглавил собаку топором.

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