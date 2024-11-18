В Прикамье потребовали наказания для мужчины, который скормил своему питону котенка

В Прикамье мужчина скормил своему питону двухнедельного котенка. Фото пермяка и видео змеиной трапезы, возмутившее зрителей, появились в Telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП».

На кадрах видно, как в террариум к питону хозяин поместил маленького серого котенка. Не подозревая о своей участи, он уселся в углу террариума, в этот же момент питон, гревшийся под лампой, заметил животное, приблизился и напал на него. Автор публикации заметил, что житель Кондратово уже не раз кормил своего питомца котятами, записывая процесс на камеру.

В комментариях к посту единогласно осудили поступок мужчины и потребовали привлечь его к ответственности. По словам источника, заявление на пермяка уже составлено, полиция в курсе происходящего и в ближайшее время должна допросить живодера. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю видео и обвинения в адрес владельца питона пока не комментировали.

Ранее в Австралии под суд попал мужчина, который скормил курицу аллигатору.