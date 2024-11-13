Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил на свободе живодера из Карачаево-Черкесии, который обезглавил собаку топором

Житель Черкесска получил условный срок за нападение на двух собак с топором

close
Shutterstock

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

Иван Зимин из Черкесска напал с топором на собак. По данным Telegram-канала, одну из них он обезглавил, а вторую — серьезно покалечил. На допросе мужчина заявил, что дворняжки Тася и Бася якобы набросились на его питомца, однако эти показания не подтвердились.

В итоге суд назначил живодеру наказание в виде трех лет лишения свободы условно с шестью месяцами испытательного срока. Представитель фонда «Право на жизнь», которому принадлежали пострадавшие животные, Илона Дзугова заявила, что ожидала более строгого приговора.

«Ночью топором зарубить двух собак и за это получить условный срок — нам представляется это максимально несправедливым», — отметила общественница.

Ранее в Челябинской области не стали возбуждать дело против живодера, выстрелившего в глаз коту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами