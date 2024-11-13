Суд оставил на свободе живодера из Карачаево-Черкесии, который обезглавил собаку топором

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает «Сапа Кавказ».

Иван Зимин из Черкесска напал с топором на собак. По данным Telegram-канала, одну из них он обезглавил, а вторую — серьезно покалечил. На допросе мужчина заявил, что дворняжки Тася и Бася якобы набросились на его питомца, однако эти показания не подтвердились.

В итоге суд назначил живодеру наказание в виде трех лет лишения свободы условно с шестью месяцами испытательного срока. Представитель фонда «Право на жизнь», которому принадлежали пострадавшие животные, Илона Дзугова заявила, что ожидала более строгого приговора.

«Ночью топором зарубить двух собак и за это получить условный срок — нам представляется это максимально несправедливым», — отметила общественница.

Ранее в Челябинской области не стали возбуждать дело против живодера, выстрелившего в глаз коту.