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Массовая разборка со стрельбой произошла в Волгограде и попала на видео

В Волгограде произошла массовая драка со стрельбой

В Волгограде очевидцы сняли на видео массовую потасовку со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 25 ноября в темное время суток возле дома №33 на Богунской улице. Там случилось массовое побоище с участием большого количества людей и стрельбой.

На кадрах с места происшествия слышно большое количество выстрелов и крики людей. Также видно большое число участников потасовки и автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео. По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел словесный конфликт, который и перерос в стрельбу.

Ранее в московском торговом центре произошла массовая драка.

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