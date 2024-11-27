Мигрант пришел мириться с возлюбленной в Петербурге с ружьем и ножом

В Петербурге 42-летний мигрант пришел мириться к возлюбленной, прихватив с собой ружье и ножи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 ноября на 19-й линии В.О. Петербурженка позвонила в полицию и сообщила, что ее экс-сожитель явился к ней домой и избил ее, после чего стал угрожать стрельбой.

Прибывшие на место стражи порядка задержали гражданина одного из государств Южного Кавказа, у которого нашли снаряженный патронами обрез двуствольного ружья, нож и более десятка патронов. Оказалось, что мужчина пришел мириться с возлюбленной, однако между ними возникла ссора и женщина не пустила его в квартиру.

Задержанного иностранца доставили в отдел полиции и составили в его отношении административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омске участник СВО напал на супругу с ножом из-за отказа мириться и был арестован.