Американец, отсидевший 27 лет по сфабрикованному обвинению, получил $13 млн

Невиновный американец отсидел в тюрьме почти 30 лет и добился компенсации в $13 млн, сообщает AP.

В этом месяце 64-летний Майкл Салливан из Массачусетса наконец был оправдан и получил компенсацию за десятилетия, проведенные за решеткой. Он находился в тюрьме с 1986 года по 2013-й. Однако только сейчас присяжные признали его невиновным в нападении на Уилфреда Макграта в 1986 году, ставшее для жертвы летальным.

Суд присудил бывшему заключенному $13 млн, хотя по законам штата максимальная компенсация в этом случае составляет 1 млн. Присяжные также установили, что химик из полиции дал ложные показания на процессе, хотя обвинительный приговор мужчине вынесли после того, как полиция узнала, что его сестра встречалась с Макгратом накануне инцидента. Кроме того, на суде в 1987 году другой подозреваемый, Гэри Грейс, указал на Салливана и получил смягчение наказания за дачу показаний. Утверждение стороны обвинения о том, что на одежде Салливана была кровь, удалось опровергнуть благодаря заново проведенным тестам.

Добившийся справедливости Салливан рассказал, что за время, проведенное в тюрьме, он потерял мать и четырех братьев и сестер, его девушка ушла, а он сам стал жертвой нескольких нападений со стороны других заключенных. Оказавшись на свободе, он столкнулся с трудностями адаптации и не мог найти работу из-за отсутствия навыков и опыта. Несмотря на финансовую компенсацию, Салливан заявил, что не ожидает значительных изменений в своей жизни. Он планирует использовать деньги для помощи своим племянникам и племянницам, а также надеется пройти терапию и вернуться к учебе для улучшения своей жизни.

Ранее американский суд обязал заплатить $38 млн экс-заключенному, который не совершал преступления, но провел 10 лет в тюрьме.