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ЗАГС в Петербурге опроверг информацию о детях, названных в честь героев «Черепашек-ниндзя»

В ЗАГСе Петербурга не нашли детей, названных в честь героев «Черепашек-ниндзя»

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etienneb07/Shutterstock/FOTODOM

Петербургский ЗАГС опроверг информацию о том, что родители назвали четырех сыновей в честь героев мультфильма «Черепашки-ниндзя» — Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния города в Telegram-канале.

«С 2016 года органы ЗАГС Санкт-Петербурга не регистрировали рождение четырех братьев, носящих имена, которые полностью совпадают с именами главных персонажей популярного телесериала и многосерийного мультфильма «Черепашки-ниндзя», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в последние дни в социальных сетях начали распространяться фотографии с бирками новорожденных детей, где фигурировали имена персонажей мультфильма. Сообщалось, что отец новорожденных якобы назвал сыновей в честь героев.

До этого стало известно, что многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку. Об этом рассказал глава семейства Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России могут ввести Десятилетие семьи.

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