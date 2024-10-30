ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал город Шебекино. Здесь зафиксировали несколько прилетов снарядов.

«На территории одного предприятия осколками посечены два легковых автомобиля, на территории второго — пробиты кровли двух производственных цехов», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по селу Нежеголь. Дрон упал на проезжую часть и взорвался, в результате чего один грузовой автомобиль получил повреждения.

Глава российского субъекта добавил, что еще один БПЛА атаковал движущуюся легковую машину в селе Муром. Транспортному средству был нанесен ущерб, при этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

30 октября бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Отрадное в Белгородской области. Как рассказал Гладков, из-за действий украинских войск пострадали четыре мирных жителя — три женщины и один мужчина.

Ранее в Белгороде из-за атаки украинских дронов на жилые дома были повреждены более 30 квартир.