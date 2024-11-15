Жилой дом в Шебекино подвергся атаке БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали многоквартирный жилой дом в городе Шебекино, расположенном в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1».

По предварительным данным, в здание врезались сразу два дрона.

Материал дополнен фотографиями, сделанными на месте происшествия. На них видно, что из-за удара фасад дома получил повреждения. Более того, как минимум в одной квартире оказались выбиты окна.

Telegram-канал «Военкор Павел Белый | Приграничье», в свою очередь, опубликовал видеозапись с атакой одного из беспилотников на здание. На ней запечатлено, как дрон подлетает к дому и взрывается.

Никакие подробности о произошедшем пока не поступали. В том числе это касается наличия пострадавших.

14 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино подвергся атаке двух украинских БПЛА. Один из летательных аппаратов детонировал перед многоквартирным жилым домом, из-за чего ранения получил местный житель.

Еще один дрон нанес удар по рейсовому автобусу, добавил глава российского региона. Транспортное средство получило урон — у него оказались повреждены крыша, окна и задняя часть кузова. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три бойца охраны специального назначения.