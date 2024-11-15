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Осужденный на 18 лет экс-глава регионального минздрава поедет на СВО

Осужденный за взятки экс-министр Сандаков отправится на СВО

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Правительство Иркутской области/VK

Бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого приговорили к 18 годам лишения свободы, отправится в зону проведения СВО. Об этом пишет IrkutskMedia.

По данным издания, ходатайство врио военного комиссара Иркутской области о приостановке уголовного производства по делу экс-министра из-за заключения им контракта с Минобороны РФ было удовлетворено Иркутским областным судом.

Бывшему чиновнику отменили меру пресечения в виде заключения в СИЗО, и в ближайшее время он отправится на фронт.

12 сентября Кировский районный суд Иркутска приговорил Сандакова к 18 годам лишения свободы и штрафу 80 млн рублей. По версии следствия, экс-министр получил от руководителей одной коммерческой организации взятку в размере 7 млн рублей. За эти деньги чиновник помог компании выиграть тендер на госконтракт на поставку медицинского оборудования в обход стандартным конкурсным процедурам. Сумма контракта составила 150 млн рублей, получение взятки состоялось уже после реализации контракта.

Ранее стало известно, что добровольцем в зону СВО отправится депутат заксобрания Красноярского края.

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