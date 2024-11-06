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Россиянам рассказали, чем грозит поездка на электросамокате в снег

Автоэксперт Хайцеэр: ездить на электросамокате в снег опасно

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Shutterstock

Россиянам не стоит передвигаться на электросамокатах в дождь и снег, потому что такие погодные условия повышают риск получения травм и попадания в ДТП. Об этом »Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он напомнил, что снег не позволяет резине на колесах обеспечить сцепление с дорогой, поэтому электросамокат становится неустойчивым. Так человек подвергает риску себя и окружающих.

«Если пользователю средства индивидуальной мобильности нужно быстро затормозить, чтобы не врезаться в пешехода, на снегу у него такой возможности нет, потому что нечем сцепляться с дорогой», — указал Хайцеэр.

Накануне в столице сняли на камеру женщину, которая решила прокатиться на выключенном электросамокате в метель. На кадрах видно, что женщина пытается переехать пешеходный переход, но ей приходится толкать тяжелый электросамокат.

До этого сообщалось, что сервисы кикшеринга Whoosh, «Яндекс Go» и «МТС Юрент» приостановили возможность взять в аренду самокат или электровелосипед в Москве. Уведомления об этом появились в приложениях сервисов, в чем убедилась «Газета.Ru». Однако официальных объявлений о завершении сезона самокатов в столице и пригороде еще не было.

Ранее стало известно, как часто поездки на электросамокатах заканчиваются авариями.

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