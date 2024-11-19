В России поднимут минимальный возраст для управления электросамокатами

Минтранс России разрабатывает поправки в правила дорожного движения, согласно которым, возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен с 14 до 16 лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимира Луговенко.

Кроме того, по словам Луговенко, принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

До этого дептранс Москвы отправил письмо сервисам аренды, в котором предлагается увеличить штрафы за езду вдвоем на самокате и передачу руля детям до 100 тыс. рублей.

Поводом для письма стало популярное в сети видео, на котором пара в Москве едет вдвоем на электросамокате вместе с ребенком за спиной по Третьему транспортному кольцу. По данным ведомства, нарушителей нашли по камерам и номеру транспорта. Им выписан штраф, также дело находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов в 10 раз.

На сегодняшний день штраф за неправильную парковку электросамоката составляет 500 рублей. За последние два года количество арендных электросамокатов в Москве увеличилось более чем в три раза, до 70 тыс. единиц.

Ранее юрист предложил запретить пользоваться электросамокатами в непогоду.