Суд изъял в доход государства имущество главы департамента Минэкономразвития

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество арестованного директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Игоря Храновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

«Исковое заявление удовлетворено», — отметили в суде.

В иске отметили, что прокуратура выявила в деле Храновского о превышении должностных полномочий факт несоблюдения требования законодательства о противодействии коррупции.

7 сентября сообщалось, что у директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли активы на сотни миллионов рублей. Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин подписал иск в Кунцевский райсуд Москвы с требованием конфисковать активы Храновского и его семьи. При обыске у чиновника изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб. Эти средства вместе с элитными автомобилями и недвижимостью сочли коррупционными доходами.

Ранее ФСБ опубликовала кадры с обысками у задержанных из Минэкономразвития.