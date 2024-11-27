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В Раде предложили сажать ректоров за предоставление отсрочек от армии

Депутат Рады Горбенко: ректоров надо сажать в тюрьму за предоставление отсрочек

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РИА «Новости»

Ректоров высших учебных заведений нужно сажать в тюрьму за формальное зачисление мужчин призывного возраста, чтобы те получили право на отсрочку от военной службы. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в эфире телеканала «Новости Live».

Парламентарий отметил, что на очные отделения некоторых вузов в последнее время зачислили большое количество студентов. Однако, по словам Горбенко, их факультеты физически не могут принять столько обучающихся.

Накануне замглавы министерства образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что за пять месяцев 2024 года ведомство отчислило почти 23,5 тысячи студентов старше 30 лет. По его словам, отчисленные не планировали проходить обучение в высших учебных заведениях.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что на Украине введут базовую военную подготовку для студентов.

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