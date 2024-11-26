На Украине отчислили почти 23,5 тысячи студентов на фоне мобилизации

За пять месяцев 2024 года министерство образования и науки Украины отчислило почти 23,5 тысячи студентов старше 30 лет. Об этом сообщил замглавы ведомства Михаил Винницкий в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, отчисленные студенты не планировали проходить обучение в высших учебных заведениях. Вместо этого, как утверждает замминистра, они «хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей».

Винницкий добавил, что правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел в отношении сотрудников вузов. Также несколько учебных заведений лишились лицензий из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки, отметил замглавы ведомства.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее жители Украины нашли необычный способ избежать мобилизации.