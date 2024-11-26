Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине отчислили почти 23,5 тысячи студентов на фоне мобилизации

Минобрнауки Украины отчислило почти 23,5 тысячи студентов из вузов

close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

За пять месяцев 2024 года министерство образования и науки Украины отчислило почти 23,5 тысячи студентов старше 30 лет. Об этом сообщил замглавы ведомства Михаил Винницкий в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, отчисленные студенты не планировали проходить обучение в высших учебных заведениях. Вместо этого, как утверждает замминистра, они «хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей».

Винницкий добавил, что правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел в отношении сотрудников вузов. Также несколько учебных заведений лишились лицензий из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки, отметил замглавы ведомства.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

Ранее жители Украины нашли необычный способ избежать мобилизации.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами