Отсидевший в тюрьме невиновный гражданин ФРГ потребовал компенсацию

Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет по ложному обвинению, потребовал от властей повторную компенсацию. Об этом сообщает журнал Spiegel.

«Истец требует возмещения морального ущерба размером по меньшей мере 750 тысяч евро», — сказал представитель окружного суда города Мюнхен.

По данным местной прокуратуры, Гендицкий в 2023 году уже получил более 368 тыс. евро из расчета по 75 евро за каждый из 4916 дней, проведенных в заключении.

Его посадили в тюрьму 13 лет из-за случая с пожилой женщиной в ванной в 2008 году, которую врачи не смогли спасти. Спустя долгое время эксперты установили, что это был несчастный случай. Дело пересмотрели, мужчину оправдали. Но он заявил, что это не повод «прыгать от радости», так как свой тюремный срок он отсидел.

19 ноября американку, приговоренную в Техасе к высшей мере наказания 16 лет назад, признали невиновной.

Ранее в США одного из богатейших людей планеты обвинили в мошенничестве.