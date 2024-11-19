В США оправдали женщину, приговоренную к казни

Американку, приговоренную в Техасе к казни 16 лет назад, признали невиновной. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Мелисса Лусио была приговорена к смертной казни 16 лет назад после того, как ее дочь попала в больницу, у девочки обнаружили ушибы и перелом руки. От травм девочка скончалась — а ее мать задержали.

Первоначально Лусио утверждала, что девочка упала с лестницы, затем призналась, что била дочь, а после этого отказалась от показаний.

Лусио была заключена в тюрьму до приведения в исполнения смертного приговора — при этом в США, в разных штатах, время от вынесения приговора до его исполнения различается, как и метод казни.

Однако окружной судья Артуро Нельсон решил повторно рассмотреть дело, в ходе чего установил, что прокуратура скрыла доказательства, подтверждающие версию о падении с лестницы. Судья признал Лусио невиновной.

До этого стало известно, что жителя Техаса Роберта Робертсона ожидает казнь за преступление, которое, как утверждают эксперты, является невозможным.

Приговор был вынесен после смерти его двухлетней дочери. В 2002 году Робертсон проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Успокоив ее, он снова положил ее спать, а утром обнаружил дочь без сознания с синими губами. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Ранее «Ветераны России» призвали вернуть смертную казнь за некоторые преступления.