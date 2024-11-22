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В США одного из богатейших людей планеты обвиняют в мошенничестве

Суд США выдал ордер на арест одного из богатейших людей планеты Гаутама Адани

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Amit Dave/Reuters

Суд в Соединенных Штатах выдал ордер на арест одного из самых состоятельных бизнесменов Индии Гаутама Адани за участие в коррупционных схемах и взятках на сумму $250 млн. Бизнесмен, состояние которого оценивается в $116 млрд, и его компания Adani Group уже ранее оказывались под подозрением в мошенничестве и отмывании денежных средств, сообщает РБК.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула против Гаутама Адани обвинения в мошенничестве с инвесторами и подкупе государственных служащих. Предполагается, что он, его племянник Сагар Адани и еще шесть участников дела причастны к одному из ведущих проектов в сфере солнечной энергетики.

Расследование ФБР показало, что Адани и его соратники намеревались подкупить индийских чиновников для получения прибыльных контрактов на поставку солнечной энергии.

«В обвинительном заключении говорится о схемах по выплате взяток индийским чиновникам на сумму более $250 млн, обмане инвесторов и банков для привлечения миллиардов долларов, а также о препятствовании правосудию», - отметила заместитель помощника генерального прокурора Лиза Миллер.

Помощник директора ФБР Джеймс Деннехи рассказал, что Адани и другие обвиняемые вводили инвесторов в заблуждение, привлекая финансирование на основании ложных заявлений, а некоторые пытались скрыть свои действия, затрудняя расследование.

В 54-страничном обвинительном документе утверждается, что с 2020 по 2024 год обвиняемые согласились выплачивать взятки за контракты, которые могли обеспечить им прибыль свыше $2 млрд. ФБР также сообщило о нескольких встречах Адани с индийским чиновником для обсуждения схемы подкупа, в то время как обвиняемые проводили личные собрания для ее реализации.

В обвинительном заключении подчеркивается, что некоторые заговорщики называли Адани кодовыми именами «номер один» и «большой человек» в приватных беседах.

О конфликтах Адани с американским правосудием сообщалось еще в 2023 году, когда он нанял юристов одной из самых дорогих юридических фирм Нью-Йорка Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) для защиты от обвинений в многолетнем мошенничестве с бухгалтерским учетом.

Ранее победа Трампа увеличила состояние 10 богатейших людей мира на рекордную сумму.

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