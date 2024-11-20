В Петербурге ответчик напал на судью, который вынес решение в его пользу

Житель Петербурга устроил дебош во время заседания, несмотря на то, что суд встал на его сторону. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

За некоторое время до инцидента мужчина был ответчиком в деле о незаконной перепланировке, истцом выступал ЖСК. Суд встал на сторону петербуржца.

После этого россиянин потребовал взыскать судебные расходы в размере 500 тысяч рублей, но судья посчитал, что фигурант разбирательств получит на 300 тысяч меньше.

Это не понравилось мужчине, поэтому, по данным источника, он попытался напасть на судью. Приставы вывели петербуржца из зала, сам россиянин утверждал, что его избили и потребовал вызвать медиков. В пресс-службе подчеркнули, что драки не было.

До этого в Якутии преступники отомстили понятому. Один из них ворвался к мужчине в дом, после чего россиянин вместе с семьей побежал во двор, но там их ждал его сообщник. В отношении обоих возбудили уголовное дело.

Ранее под Мурманском мужчина ударил ножом полицейского и замахнулся на его напарника.