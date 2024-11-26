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Россиянка избила мужчину самокатом и подала на него в суд

В Коми женщина избила оппонента детским самокатом и подала на него в суд

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Depositphotos

Жительница Ухты устроила потасовку с мужчиной у подъезда многоэтажки, избила его самокатом и обратилась в суд, заявив о получении травм. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В Ухтинский городской суд обратилась местная жительница с требованием компенсации морального вреда. По версии россиянки, около подъезда жилого дома на нее напал неизвестный и избил. Личность злоумышленника установили правоохранительные органы.

В ходе расследования выяснилось, что ухтинка сама спровоцировала конфликт, который потерпевший снял на видео. Женщина оскорбила его и несколько раз ударила детским самокатом по голове, а затем обвинила его в нападении и обратилась в суд. В качестве доказательств она предоставила справку из медицинского учреждения, где у нее якобы были зафиксированы побои.

Однако во время просмотра видеозаписи конфликта суд не обнаружил, чтобы ответчик наносил женщине удары. В компенсации морального вреда россиянке отказали.

До этого сообщалось, что в Тюменской области мужчина избил поленом женщину, упрекнувшую его за пьянство. На суде фигурант полностью признал свою вину, заявив при этом, что причинил жертве физическую боль «в воспитательных целях».

Ранее в Ленобласти мужчина жестоко избил жену и отказался пускать к ней медиков.

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