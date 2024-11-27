Силовики нагрянули к свердловскому вице-мэру, связанному с коммунальщиками

Силовики нагрянули к вице-мэру города Дегтярска и экс-директору Союза налогоплательщиков УрФО Андрею Ильину. Об этом сообщил Telegram-канал «Уралити».

По данным канала, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД изъяли документацию Ильина. Источник сказал корреспондентам, что Ильина проверяют «по какому-то старому делу».

Также инсайдер опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что обыски также прошли у мэра Вадима Пильникова. В пресс-службе полицейского главка информацию не прокомментировали.

Ильин до назначения мэром руководил рядом коммунальных компаний, а также работал директором Союза налогоплательщиков УрФО.

До этого суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. По данным следствия, в период с августа по октябрь 2021 года мужчина получил взятку в размере 3,5 миллиона рублей. В обмен на полученные средства чиновник помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.

Ранее появились подробности дела задержанного министра транспорта Ростовской области.