Бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки

Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Об этом сообщили в региональном СК.

«В период с августа по октябрь 2021 года мужчина получил от руководителя организации взятку в виде денежных средств и автомобиля на общую сумму 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В обмен на полученные средства чиновник помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.

По факту нарушения было заведено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Суд вынес приговор чиновнику в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы. Обвиняемый также должен будет выплатить штраф в размере 6,9 млн рублей.

Недавно в Москве суд вынес приговор экс-начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергею Бычкову. Мужчину осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджера Галлямова.