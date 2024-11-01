Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки

СК: экс-главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за взятку в ₽3,5 млн

close
Shutterstock

Суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Об этом сообщили в региональном СК.

«В период с августа по октябрь 2021 года мужчина получил от руководителя организации взятку в виде денежных средств и автомобиля на общую сумму 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В обмен на полученные средства чиновник помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.

По факту нарушения было заведено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Суд вынес приговор чиновнику в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы. Обвиняемый также должен будет выплатить штраф в размере 6,9 млн рублей.

Недавно в Москве суд вынес приговор экс-начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергею Бычкову. Мужчину осудили на 9 лет и 6 месяцев колонии.

Ранее суд арестовал имущество топ-менеджера Галлямова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами