Топ-менеджер «Росатома» не признал вину по делу о получении особо крупной взятки

Директор структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину по делу не признаю», — заявил Сахаров судье Мещанского суда Москвы.

Уголовное дело в отношении Геннадия Сахарова возбудили в конце марта 2024 года. Он занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома». Сахарову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Гендиректор компании, обвиняемый в даче взятки, также проходит по делу.

В сентябре Басманный районный суд Москвы наложил арест на собственность Сахарова и его жены на сумму свыше 100 млн рублей в рамках дела о получении взятки. Были арестованы три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо.

Ранее главе Избербаша продлили арест по делу о взятке.