Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер «Росатома» не признал вину по делу о получении особо крупной взятки

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров не признал вину по делу о крупной взятке

close
НИУ МГСУ

Директор структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину по делу не признаю», — заявил Сахаров судье Мещанского суда Москвы.

Уголовное дело в отношении Геннадия Сахарова возбудили в конце марта 2024 года. Он занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома». Сахарову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Гендиректор компании, обвиняемый в даче взятки, также проходит по делу.

В сентябре Басманный районный суд Москвы наложил арест на собственность Сахарова и его жены на сумму свыше 100 млн рублей в рамках дела о получении взятки. Были арестованы три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо.

Ранее главе Избербаша продлили арест по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами