Имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы наложил арест на собственность топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его жены на сумму свыше 100 млн рублей в рамках дела о получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, были арестованы три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо. При этом отмечается, что почти вся собственность зарегистрирована на жену Сахарова.

Квартиры расположены в разных московских ЖК на западе столицы, площадь каждой из них составляет от 63 до 66 квадратных метров. Арестованное машиноместо находится в жилом комплексе на проспекте Вернадского.

Известно также, что был наложен арест на машину супруги Сахарова 2022 года выпуска, а также на машину Zeekr 001 2023 года стоимостью порядка 7 млн рублей. Кроме того, арестован автомобиль, числящийся на балансе компании «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которой выступает Сахаров.

Уголовное дело в отношении Сахарова возбудили в конце марта. Мужчина занимает должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома». Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сахарову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Сахаров не признал вину в деле о взятке.