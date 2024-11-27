В МИД РФ заявили, что США скоро станут полноценными участниками конфликта с РФ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RT, что западные страны должны понять близость момента, когда не будет альтернативы признанию США и НАТО полноценными участниками конфликта с Россией.

«Момент близок, когда не будет другого варианта, кроме как признать США и НАТО <...> полноценными участниками конфликта», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, страны Запада пребывают в опасном заблуждении, полагая, что они способны одержать стратегическую победу над Россией. Он подчеркнул, что государство, обладающее ядерным оружием, не может быть побеждено.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ранее в МИД РФ отреагировали на слова главы военного комитета НАТО об ударах по России.