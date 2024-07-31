Президент Индонезии выступил за запуск прямых рейсов из России на Бали

Индонезия поддерживает возможность запуска прямых рейсов из России на Бали. Об этом избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали», — сказал индонезийский лидер.

Он добавил, что Индонезия также приветствует тот факт, что Российская Федерация открыла генеральное консульство на этом острове.

Незадолго до этого Субианто заявил на встрече с Путиным, что РФ является большим другом Индонезии.

Субианто прилетел с визитом в Москву 31 июля. Посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.

20 марта Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Ранее посол РФ в Индонезии объяснил, почему нет прямых рейсов на Бали из России.