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Президент Индонезии выступил за запуск прямых рейсов из России на Бали

Президент Индонезии: «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали

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Depositphotos

Индонезия поддерживает возможность запуска прямых рейсов из России на Бали. Об этом избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали», — сказал индонезийский лидер.

Он добавил, что Индонезия также приветствует тот факт, что Российская Федерация открыла генеральное консульство на этом острове.

Незадолго до этого Субианто заявил на встрече с Путиным, что РФ является большим другом Индонезии.

Субианто прилетел с визитом в Москву 31 июля. Посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил, что помимо переговоров с Путиным Субианто планирует встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.

20 марта Субианто избрали новым президентом Индонезии. Его инаугурация пройдет 20 октября.

Ранее посол РФ в Индонезии объяснил, почему нет прямых рейсов на Бали из России.

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