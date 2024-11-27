Мужчина совершил более тысячи краж со взломом, чтобы снять стресс

В Японии полиция арестовала 37-летнего местного жителя по подозрению в ограблении домов и квартир. Об этом сообщает издание Mainichi.

Злоумышленника поймали в городе Дадзайфу префектуры Фукуока. Его удалось задержать после очередного эпизода — хозяин дома и его супруга заметили, что в их саду и доме побывали неизвестные, и обратились в полицию.

По информации СМИ, мужчина признался, что ограбление давно стало его хобби. Он пояснил, что, с одной стороны, на преступления его толкали острые ощущения, с другой — такое занятие помогало ему «снять стресс». По заверениям задержанного, его жертвами стали более тысячи японцев.

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