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Прообраз «скуфа» отреагировал на попадание термина в рейтинг слов года

Прообраз «скуфа» Скуфьин признался, что ему все равно на рейтинг слов года

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Алексей Скуфьин, от фамилии которого произошел термин «скуф», признался, что его не волнует новость о том, что данное слово вошло в список слов 2024 года по версии «Грамоты.ру». Об этом он рассказал 360.ru.

Словом «скуф» называют неухоженного мужчину средних лет, который работает на бесперспективной работе и имеет скверный характер.

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», — заявил он.

Мужчина добавил, что не знаком с большинством молодежных слов. По его словам, он старается не использовать англицизмы. Скуфьин также отметил, что спокойно относится к появлению новых слов, потому что считает, что речь должна развиваться.

Накануне сообщалось, что «вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». В пресс-службе портала отметили, что в тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет». Представители портала отметили, что популярность 11 слов, попавших в шорт-лист, оценивали свыше 400 экспертов из разных регионов страны. По итогам голосования «прилет» набрал 124 голоса, «скуф» — 229 голосов, «вайб» — 256.

Ранее сообщалось, что мужчина, от которого пошел мем «скуф», пропал в Твери.

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