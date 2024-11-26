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Стало известно слово года по версии «Грамоты.ру»

«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру»

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Global Look Press

«Вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала.

В пресс-службе портала отметили, что в тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет».

«Портал «Грамота.ру» назвал «Слово года». Им стал «вайб», который вырвался вперед с небольшим отрывом», — говорится в сообщении.

Представители портала отметили, что популярность 11 слов, попавших в шорт-лист, оценивали свыше 400 экспертов из разных регионов страны. По итогам голосования «прилет» набрал 124 голоса, «скуф» — 229 голосов, «вайб» — 256.

По данным портала, «вайб» — эмоциональное состояние, которое возникает при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. Слово давно входит в повседневную лексику россиян, но не занесено в словари. За последние два года «вайб» ассимилировался в русском языке.

В прошлом году сообщалось, что глагол «галлюцинировать» стал словом года по версии Кембриджского словаря английского языка. Отмечается, что речь идет о значении слова «галлюцинировать» в связи с искусственным интеллектом и созданием им ложной информации.

Ранее кембриджский словарь расширил определение слова «мужчина».

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