В Госдуме прокомментировали расследование журналистов об эпидемии мефедрона в РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» назвал распространение мефедрона в России государственной проблемой и предложил ряд мер для борьбы с ней.

«Безусловно, это государственная проблема, и решать ее должно государство, используя все возможности, которые сегодня имеются», — сказал Куринный, комментируя расследование издания об эпидемии наркотика.

Депутат отметил, что в первую очередь правоохранительные органы необходимо укомплектовывать квалифицированными кадрами — прежде всего это касается подразделений, которые занимаются борьбой с наркотиками.

Во-вторых, Куринный предложил рассмотреть возможность усиления ответственности, в том числе по 228-й статье. Он подчеркнул, что люди, которые распространяют наркотики, должны понимать тяжесть преступления.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о возможности прекращения выдачи микрокредитов для людей, которые состоят на наркологическом учете. По мнению Куринного, в числе прочего нужно разработать дополнительные инструменты для борьбы с распространением в интернете информации о веществах, представляющих реальную угрозу для общества, а не о квадроберах.

27 ноября «Лента.ру» со ссылкой на источники в даркнете, а также в одном из региональных экспертно-криминалистических центров МВД РФ писала, что в России все чаще под видом мефедрона все чаще стали продавать более опасный клефедрон. По информации издания, его проще производить — синтез наркотика состоит из меньшего количества этапов.

Ранее в Амурской области ФСБ задержала иностранца с крупной партией наркотиков.