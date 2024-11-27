Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали расследование журналистов об эпидемии мефедрона в РФ

Депутат Куринный назвал эпидемию мефедрона государственной проблемой России

close
МВД Медиа

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Лентой.ру» назвал распространение мефедрона в России государственной проблемой и предложил ряд мер для борьбы с ней.

«Безусловно, это государственная проблема, и решать ее должно государство, используя все возможности, которые сегодня имеются», — сказал Куринный, комментируя расследование издания об эпидемии наркотика.

Депутат отметил, что в первую очередь правоохранительные органы необходимо укомплектовывать квалифицированными кадрами — прежде всего это касается подразделений, которые занимаются борьбой с наркотиками.

Во-вторых, Куринный предложил рассмотреть возможность усиления ответственности, в том числе по 228-й статье. Он подчеркнул, что люди, которые распространяют наркотики, должны понимать тяжесть преступления.

Депутат также предложил рассмотреть вопрос о возможности прекращения выдачи микрокредитов для людей, которые состоят на наркологическом учете. По мнению Куринного, в числе прочего нужно разработать дополнительные инструменты для борьбы с распространением в интернете информации о веществах, представляющих реальную угрозу для общества, а не о квадроберах.

27 ноября «Лента.ру» со ссылкой на источники в даркнете, а также в одном из региональных экспертно-криминалистических центров МВД РФ писала, что в России все чаще под видом мефедрона все чаще стали продавать более опасный клефедрон. По информации издания, его проще производить — синтез наркотика состоит из меньшего количества этапов.

Ранее в Амурской области ФСБ задержала иностранца с крупной партией наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами