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Иностранца с мефедроном на 20 млн рублей задержали в Амурской области

ТАСС: в Амурской области ФСБ задержала иностранца с крупной партией наркотиков

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ФСБ РФ

В Благовещенске сотрудники УФСБ по Амурской области задержали иностранного гражданина с партией наркотиков на 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, иностранца подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Силовики изъяли у 26-летнего злоумышленника 6,5 тыс. разовых доз мефедрона, общей стоимостью более 20 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

До этого сообщалось, что в Псковской области сотрудники таможни обнаружили в фуре 110 кг наркотиков. Таможенники выявили посторонние вложения в запасных колесах фуры во время сканирования — ими оказались 55 брикетов молочного цвета с порошкообразным веществом внутри. Фура двигалась транзитом из стран Евросоюза. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель должен был передать наркотики двум подельникам в России для дальнейшего распространения.

Ранее туристку задержали с двумя чемоданами кокаина после бесплатной поездки на отдых.

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