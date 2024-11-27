На российском рынке появился новый опасный наркотик

В России все чаще под видом мефедрона продают более опасный клефедрон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источники в даркнете, а также в одном из региональных экспертно-криминалистических центров МВД РФ.

По информации издания, клефедрон проще производить — синтез наркотика состоит из меньшего количества этапов. При этом один из криминалистов МВД подтвердил изданию, что реальная доля изымаемого мефедрона может составлять лишь 10-15% от всех запрещенных веществ. Все остальные запрещенные вещества, поступающие для исследования криминалистам, являются клефедроном.

Отмечается, что клефедрон отличается от мефедрона наличием атома хлора, что делает его еще более токсичным.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ленинградской области местный житель организовал производство запрещенных веществ в промышленных масштабах.

Ранее в Амурской области ФСБ задержала иностранца с крупной партией наркотиков.