Мать, бросившую окровавленных младенцев-близнецов в таганрогском магазине, арестовали

В Таганроге суд арестовал женщину, которая бросила окровавленных младенцев-близнецов в магазине. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантку поместили в следственный изолятор, она обвиняется в физическом устранении и покушении на физическое устранение двух младенцев.

Жительница Таганрога принесла переноски с двумя своими шестимесячными мальчиками-близнецами в местный алкомаркет и оставила их там. Предварительно, перед этим она избила детей. Одного из них спасти не удалось, а второго госпитализировали в медицинское учреждение. На допросе женщина сообщила, что поссорилась с отцом детей, и ночью младенцы мешали ей спать, поэтому она подняла на них руку.

Ранее в Подмосковье судимая мать родила ребенка и бросила его в унитаз.