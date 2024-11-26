«Детей от крови оттирали». В Таганроге мать избила младенцев и бросила в алкомаркете РИА: подозреваемая в убийстве ребенка в Таганроге мать была четыре дня в запое

В Таганроге пьяная мать избила младенцев-близнецов, положила их в люльки-переноски и отнесла в ближайший алкомаркет. Один из мальчиков к тому моменту был уже мертв, второго забрала скорая. На допросе женщина сообщила, что поссорилась с отцом детей, ночью они мешали ей спать, поэтому она подняла на них руку. Ранее таганроженка, страдающая алкогольной зависимостью, уже забывала коляску с детьми, вспоминают знакомые семьи.

Жительница Таганрога принесла переноски с двумя своими шестимесячными мальчиками-близнецами в местный алкомаркет и оставила их там, сообщает региональное управление СК России. Один из мальчиков к этому моменту уже был мертв. Как полагают правоохранители, он скончался из-за побоев матери.

«Находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двум своим детям телесные повреждения. Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов, расположенных в городе Таганроге, где оставила. Сотрудниками магазина были вызваны врачи скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть одного мальчика», — говорится в сообщении следователей.

Второй ребенок госпитализирован. По данным сайта kp.ru, ребенок сутки провел в реанимации таганрогской больницы, после чего его перевезли в больницу в Ростове.

В интернет попали кадры с видеокамер, установленных в алкомаркете. На них видно, как в магазин заходит также отец детей. Мужчина с порога кричит: «Ты что сделала с детьми, где они?» Он берет одного из сыновей на руки и начинает плакать. Обращаясь к матери детей, он говорит: «Он умер». В ответ женщина лишь отнекивается и заявляет, что его «просто надо покормить».

«Кто умер? Что ты несешь?» — удивляется мать.

После этого таганроженка выходит из магазина. Мужчина просит стоящих на крыльце людей вызвать скорую.

ЧП произошло 24 ноября, в День матери.

Возбуждено уголовного дела по факту убийства и покушения на убийства двух человек (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова заявила «Газете.Ru», что держит ситуацию на контроле. По ее данным, правоохранители проверят не только родителей ребенка, но и работу органов профилактики.

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает все обстоятельства, причины и условия, способствующие трагедии с детьми, в том числе будет дана оценка работе органов профилактики города и действиям родителей. Второй ребенок под контролем медицинских работников. Ситуацию держу на контроле, в том числе и самочувствие второго ребенка», — пояснила она.

«Все время плакали»

Мать мальчиков задержали вечером 24 ноября. На допросе она признала вину.

По словам женщины, вечером накануне они с отцом детей находились дома и распивали спиртные напитки. В какой-то момент начался конфликт, и женщина выставила гражданского мужа за дверь.

Ночью мальчики-близнецы вели себя очень беспокойно и все время плакали. Женщину раздражало, что дети не дают ей уснуть, и она подняла на них руку, предполагают правоохранители.

Утром женщина уложила младенцев в переноски (неизвестно, был ли на тот момент жив погибший ребенок) и вышла на улицу. Она обошла несколько магазинов, после чего зашла в алкомаркет. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, женщина в тот момент находилась в четырехдневном запое.

«Мать пила как сволочь»

Ранее мать мальчиков дважды привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и дважды за неисполнение родительских обязанностей. Знакомая семьи Алина (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что мать детей много пила и до этого теряла коляску на улице.

«Мать пила как сволочь. На районе, где я жила, есть такая знаменитая «Аллея славы», где такой сброд, как она, собирается и ежедневно бухает. Живет она с мужиком старше нее, он вроде пьет, но работает. Вроде дома у них обстановка не сильно плохая для проживания деток, поэтому, скорее всего, ПДН и не брали ее на учет.

Не так давно ее мужчина поднял на уши район, бегая, ища этих деток, — мамаша где-то бухала и пришла домой без коляски и детей. На этой аллее пила она постоянно, вечно орала, на нее люди из близлежащих домов вызывали милицию неоднократно, постоянно пыталась провоцировать драки», — пожаловалась она.

По словам Алины, в алкомаркете родители «пытались детей от крови оттереть».

«У одного была пробита голова, оба мальчика были в крови и ссадинах. Следом забежала их мать с криками: «Чтоб они сдохли, я их ненавижу» и прочие выкрики в таком духе», — добавила она.

У матери близнецов есть также семилетний сын, который сейчас живет с родным отцом и с матерью почти не общается. Знакомая семьи Ольга (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что старший мальчик ранее «часто был оставлен на произвол судьбы», поэтому за ним присматривали соседи и собутыльники матери.

«Она жила в моем доме. Выпивающая девушка, ее старший сын, когда был маленький, часто был оставлен на произвол судьбы. Его подбирали соседи с разных домов, все знали, чей ребенок. И тот, кто с ней пил, более ответственные, брали малыша себе. А она проспится и по ночам бегает искать своего ребенка», — заключила она.

Отец близнецов ранее был судим за убийство. Ему 56 лет. По словам соседей, он очень любил малышей и заботился о них.