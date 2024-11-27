Психолог оценил, запретят ли в России вейпы, как в Киргизии

В России вряд ли примут закон, запрещающий ввоз, продажу и курение вейпов, как это сделали в Киргизии. Об этом Pravda.Ru рассказал клинический психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

При этом эксперт подчеркнул, что вейпы вызывают очень сильную зависимость, поэтому представляют опасность для людей. По его словам, отказаться от них труднее, чем от обычных сигарет.

«Когда человек курит обычные сигареты, ущерб от них заметен почти сразу. А от вейпов нет ни дыма, ни запаха, соответственно и социального осуждения как такового нет. А когда курильщик все-таки решается от вейпа отказаться, у него начинается сильнейшая ломка», — заключил Хорс.

Ученые из Университета медицинских наук Арканзаса до этого установили, что после вдыхания никотинового или безникотинового пара вейпов происходит быстрое падение концентрации кислорода в крови. Исследователи уточнили, что однократное употребление электронной сигареты может оказывать воздействие, которое мгновенно проявляется на уровне сосудов. Они предположили, что хроническое воздействие пара может привести к более опасным последствиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее сообщалось, что в Госдуму скоро внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям.