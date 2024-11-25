Стало известно, насколько быстро электронные сигареты повреждают сосуды

Ученые из Университета медицинских наук Арканзаса установили, что после вдыхания никотинового или безникотинового пара вейпов происходит быстрое падение концентрации кислорода в крови. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

В исследовании принял участие 31 здоровый курильщик и вейпер в возрасте от 21 до 49 лет. В ходе нескольких отдельных экспериментов добровольцы подверглись воздействию табачного дыма, а также паров электронных сигарет с никотином и без.

До и после вдыхания дыма и пара участники прошли МРТ-исследование для оценки скорости кровообращения в мозге. Также они дали разрешение на наложение на верхнюю часть бедра манжеты, ограничивающей кровоток. После снятия манжеты ученые анализировали кровоток в бедренной артерии и насыщение крови кислородом (показатель количества кислорода в крови, которая возвращается к сердцу после насыщения кислородом тканей организма). Полученные данные затем сравнили с результатами обследований десяти некурящих молодых людей.

Оказалось, что после вдыхания любого пара или дыма у испытуемых наблюдалось значительное снижение скорости кровотока в состоянии покоя в поверхностной бедренной артерии. Эта артерия снабжает насыщенной кислородом кровью всю нижнюю часть тела. Также ученые установили, что никотиновый и безникотиновый пар незамедлительно снижали уровень насыщения крови кислородом.

Исследователи уточнили, что однократное употребление электронной сигареты может оказывать воздействие, которое мгновенно проявляется на уровне сосудов. Они предположили, что хроническое воздействие пара может привести к более опасным последствиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее ученые выяснили, вейпы с каким запахом особенно опасны.