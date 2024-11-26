В Госдуму скоро внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям

Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям внесут на рассмотрение уже в ближайшие дни.

По его словам, депутаты могут рассмотреть проекты в первом чтении в конце декабря или начале января. Он пояснил, что поскольку это поправки в КоАП и Уголовный кодекс, на рассмотрение в регионах уйдет две недели.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий документ направлен на отзыв в правительство России.

До этого нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям газосодержащих товаров.

Также в октябре первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев одобрил предложение Минтранса РФ ввести штрафы за курение электронных сигарет для водителей. Депутат напомнил, что вейпы опасны даже сами по себе, поскольку наносят сильный удар по здоровью россиян.

Ранее в Киргизии запретили электронные сигареты.