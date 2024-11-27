Собака четыре дня ждет хозяина, который провалился под лед в Башкирии

В Башкирии собака по кличке Белка уже четыре дня ждет хозяина, который провалился под лед и не выплыл. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, спасатели ищут мужчину с 24 ноября. Он решил сократить дорогу до дома и поехал через реку Уфу на велосипеде, однако твердая поверхность водоема оказалась слишком тонкой, всего два сантиметра, и россиянин провалился под лед. Выплыть он не смог.

На данный момент спасатели смогли обнаружить лишь его велосипед, а самого мужчину продолжают искать. При этом пес россиянина все это время ждет его рядом с сотрудниками МЧС на реке. Родственники пропавшего пытались забрать собаку домой, но та каждый раз возвращалась обратно. Белка продолжает ждать исчезнувшего хозяина.

До этого на Сахалине заметили пса, который четыре дня дожидался хозяина возле аэропорта. Очевидцы предположили, что собаку там бросили.

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