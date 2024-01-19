Волонтеры поймали «Хатико» в Приморье

Активисты, занимающиеся помощью животным, отловили собаку, которая уже третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье и ждала своего хозяина. Об этом рассказала РИА Новости волонтер Анна Бутенко.

Отмечается, что собака почти все время сидела на одном месте на льду реки в районе моста, ее взгляд был обращен в сторону поселка Врангель в Находке. За это время животное исхудало.

Сначала волонтеры привезли «Хатико» будку. Но пес не стал туда заходить.

Бутенко считает, что животное бросили, а оно преданно ожидало своего хозяина. В результате активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но ничего выяснить так и не удалось. В результате были вызваны специалиста из службы платного отлова.

«Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык», — поделилась подробностями волонтер.

Сейчас «Хатико» отправили на временную передержку, а дальше уже ему будут искать постоянных хозяев.

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