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Волонтеры поймали «Хатико» в Приморье

Волонтеры отловили собаку, которая три недели ждала хозяина на льду в Приморье

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Depositphotos

Активисты, занимающиеся помощью животным, отловили собаку, которая уже третью неделю сидела на льду реки Партизанская в Приморье и ждала своего хозяина. Об этом рассказала РИА Новости волонтер Анна Бутенко.

Отмечается, что собака почти все время сидела на одном месте на льду реки в районе моста, ее взгляд был обращен в сторону поселка Врангель в Находке. За это время животное исхудало.

Сначала волонтеры привезли «Хатико» будку. Но пес не стал туда заходить.

Бутенко считает, что животное бросили, а оно преданно ожидало своего хозяина. В результате активисты провели целое расследование: опрашивали местных рыбаков, проверяли версию, что это собака пастухов, но ничего выяснить так и не удалось. В результате были вызваны специалиста из службы платного отлова.

«Вчера собаку не удалось отловить — она была закормлена рыбаками и не подходила к приманке. Сегодня утром специалист поймал ее, нашел с ней общий язык», — поделилась подробностями волонтер.

Сейчас «Хатико» отправили на временную передержку, а дальше уже ему будут искать постоянных хозяев.

До этого сообщалось, что нашелся хозяин собаки, просидевшей сутки у новокузнецкого аэропорта.

Ранее на Алтае нашлась хозяйка собаки, которая все лето просидела около Чуйского тракта.

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