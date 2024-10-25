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Сахалинский «Хатико» четыре дня ждет хозяина, бросившего его у аэропорта

На Сахалине пес, брошенный хозяином у аэропорта, дожидается его четыре дня

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Телеграм-канал «Фонд Бездомных.нет»

На Сахалине заметили пса «Хатико», который четыре дня дожидается возле аэропорта бросившего его хозяина. Об этом сообщает Tourdom.ru.

По информации издания, возле аэропорта города Южно-Сахалинска заметили собаку породы хаски, которая уже четыре дня ходит вокруг воздушной гавани. При этом пес пытается разглядеть кого-то в толпах пассажиров. Животное не покидает территорию и питается тем, чем придется — за это время он успел исхудать. Сообщается, что сначала на нем были ошейник и поводок, но к настоящему времени питомец успел их снять.

Сахалинский фонд помощи пострадавшим животным «Бездомных.нет» предположил, что хозяин собаки улетел, а пса оставил возле аэропорта. Сейчас животному ищут дом или передержку.

Ранее в Новосибирске собака помешала приземлиться пассажирскому самолету.

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