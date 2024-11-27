Желавшая похудеть 11-летняя девочка из Туапсе отравилась лекарством от гриппа

В Туапсе ребенок получил отравление из-за приема лекарства от гриппа с целью похудения. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, 11-летнюю девочку доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Школьница рассказала врачам, что пыталась похудеть при помощи лекарства от гриппа и переборщила с таблетками.

Советов о приеме лекарства с целью похудения она, предположительно, могла начитаться в интернете. Сейчас ребенок находится в детском отделении, ее жизни ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого на Урале полуторагодовалая девочка отравилась таблетками родителей, пока мать занималась домашними делами. Ребенка поместили в отделение реанимации.

Ранее почти 20 детей и один взрослый отравились в школе чувашского Новочебоксарска.