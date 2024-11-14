На Урале полуторагодовалая девочка отравилась таблетками родителей

В Нижнем Тагиле прокуратура устанавливает обстоятельства, при которых полуторагодовалая девочка оказалась в больнице. По предварительной информации, ребенок отравился таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 ноября в Дзержинском районе города. Как рассказала 25-летняя мать ребенка, в шесть утра она занималась домашними делами и не заметила, как маленькая дочь нашла таблетки и употребила их. Заметив это, женщина привезла дочь в приемный покой больницы. Медики осмотрели пациентку и подтвердили наличие признаков отравления лекарственными препаратами, после чего забрали дошкольницу в реанимацию.

«Семья, в которой воспитывается ребенок, состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении», — уточнили в прокуратуре, добавив, что родителей девочки уже уличали в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Ранее в Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию, выпив две рюмки коньяка.