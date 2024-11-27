Российские авиакомпании не будут приостанавливать полеты SSJ-100

«ИрАэро» и «Якутия» не планируют приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 после потери борта «Азимута» в Анталье. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службах российских авиакомпаний.

«Авиакомпания «ИрАэро» не планирует приостанавливать эксплуатацию SSJ 100, а также отменять или пересматривать рейсы с самолетами этой модели. Все полеты выполняются согласно штатному расписанию. Дополнительно сообщаем, что перед каждым полетом все самолеты, входящие в авиапарк компании, тщательно проверяются наземными службами», — пояснили в «ИрАэро».

Базирующаяся в аэропортах «Якутск» и «Внуково» авиакомпания «Якутия» также не намерена останавливать полеты своих SSJ-100 после ЧП с лайнером «Азимута».

«Авиакомпания «Якутия» не планирует останавливать эксплуатацию ВС Sukhoi Superjet 100. Самолеты данного типа выполняют рейсы по социально значимым направлениям Дальнего Востока. Всего в парке авиакомпании имеется 3 ВС Sukhoi Superjet 100», — ответили в пресс-службе авиаперевозчика.

24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся после посадки в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажирам удалось выбраться из салона, никто не пострадал.

По словам исполнительного директора «Азимута» Эдуарда Теплицкого, ЧП произошло из-за того, что топливо, вытекшее на бетон, загорелось в результате деформации топливного бака. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий — сдвига ветра.

В госкорпорации «Ростех» попросили «не демонизировать» самолет и заявили, что «все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами».

С 2012 году было потеряно шесть отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100 — последний упал в июле 2024 года под Коломной в ходе испытательного полета. Самой известной стала катастрофа в Шереметьево в 2019 году.

Ранее главе Кубани предложили наградить продавца фруктов из Краснодара, спасшего пассажиров «Азимута».