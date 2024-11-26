СОБР штурмом взял производство наркотиков в промышленных масштабах

В Ленинградской области местный житель организовал производство запрещенных веществ в промышленных масштабах. Полицейские установили местоположение «цеха», наведались туда вместе с бойцами Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии и задержали злоумышленника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Производство базировалось в двух арендованных ангарах в Гатчинском муниципальном округе. По словам Волк, выбор места был обусловлен его защищенностью — ангары расположились на территории, огороженной бетонным забором с колючей проволокой. По ее периметру располагались камеры видеонаблюдения.

В ходе обследования правоохранителями помещения были найдены емкости с порошкообразным веществом весом более 500 килограммов, канистры, оборудование и другие предметы, которые направлены на экспертизу. Исследование части изъятых веществ показало, что на складе хранилось более 41 килограмма мефедрона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство наркотических средств», фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Амурской области ФСБ задержала иностранца с крупной партией наркотиков.