Сальдо сообщил об отключении ЛЭП «Джанкой – Мелитополь»

Аварийное отключение на линии электропередачи «Джанкой – Мелитополь» произошло ранним утром, без электроснабжения остались 172 населенных пункта Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Отключения света затронули Генический, Новотроицкий, Верхнерогачикский, Великолепетихский, Ивановский и Нижнесерогозский муниципальные округа.

Без света остались более 137 тыс. человек, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания.

К 06:00 удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме в Геническом и Новотроицком округах. В настоящее время без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов.

По словам Сальдо, восстановление идет «максимально быстрыми темпами».

27 ноября повреждение на линии электропередачи произошло в Запорожской области.

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