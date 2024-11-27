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Сальдо сообщил об отключении ЛЭП «Джанкой – Мелитополь»

Сальдо: отключена ЛЭП «Джанкой – Мелитополь», без света 172 населенных пункта

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Илья Наймушин/РИА Новости

Аварийное отключение на линии электропередачи «Джанкой – Мелитополь» произошло ранним утром, без электроснабжения остались 172 населенных пункта Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Отключения света затронули Генический, Новотроицкий, Верхнерогачикский, Великолепетихский, Ивановский и Нижнесерогозский муниципальные округа.

Без света остались более 137 тыс. человек, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания.

К 06:00 удалось восстановить электроснабжение по резервной схеме в Геническом и Новотроицком округах. В настоящее время без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов.

По словам Сальдо, восстановление идет «максимально быстрыми темпами».

27 ноября повреждение на линии электропередачи произошло в Запорожской области.

Ранее в Смоленской области более 100 сел оказались обесточены из-за снегопада.

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