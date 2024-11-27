Челябинца, державшего женщину в плену 13 лет, отправили на принудительное лечение

В Челябинске обвиняемому в похищении женщины Владимиру Ческидову назначили принудительное лечение. Об этом сообщает следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что всего пострадавших было две. С первой он познакомился в период с 2008 по август 2009 года. Он привел женщину домой и там удерживал до апреля 2011 года. Между ними возник конфликт, во время которого он избил пленницу, спасти ее после произошедшего не удалось.

Еще одну женщину он похитил в 2009 году. Ее в своем доме он удерживал 13 лет, систематически избивал и насиловал. В отличие от первой пострадавшей, россиянке удалось сбежать.

Во время экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием, не осознавал опасность действий и не руководил ими.

«Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно только в августе прошлого года, после побега второй пленницы. Во время судебного заседания в июне текущего года Ческидов, по данным СМИ, утверждал, что «ни в чем не виноват» и не будет извиняться перед пострадавшей.

Ранее женщина сообщила в экстренные службы, что ее похитили и готовят к теракту в Екатеринбурге.