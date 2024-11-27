Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинца, державшего женщину в плену 13 лет, отправили на принудительное лечение

Суд направил на лечение жителя Челябинска, державшего женщину в плену 13 лет

close
Телеграм-канал «РИА Новости»

В Челябинске обвиняемому в похищении женщины Владимиру Ческидову назначили принудительное лечение. Об этом сообщает следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что всего пострадавших было две. С первой он познакомился в период с 2008 по август 2009 года. Он привел женщину домой и там удерживал до апреля 2011 года. Между ними возник конфликт, во время которого он избил пленницу, спасти ее после произошедшего не удалось.

Еще одну женщину он похитил в 2009 году. Ее в своем доме он удерживал 13 лет, систематически избивал и насиловал. В отличие от первой пострадавшей, россиянке удалось сбежать.

Во время экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием, не осознавал опасность действий и не руководил ими.

«Постановлением суда мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно только в августе прошлого года, после побега второй пленницы. Во время судебного заседания в июне текущего года Ческидов, по данным СМИ, утверждал, что «ни в чем не виноват» и не будет извиняться перед пострадавшей.

Ранее женщина сообщила в экстренные службы, что ее похитили и готовят к теракту в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами