Женщина сообщила в экстренные службы, что ее похитили и готовят к теракту в Екатеринбурге

Жительница Челябинской области позвонила в экстренные службы и заявила, что ее готовят к теракту в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, странное сообщение оставила женщина с регистрацией в Миассе. В разговоре с оператором она заявила, что стала жертвой похищения, а теперь ее силой удерживает в некой квартире в Екатеринбурге и готовят к совершению теракта, настраивая против россиян.

Звонившая говорила о шестерых незнакомцах и назвала их объединение сектой, где якобы изготавливают взрывчатые вещества. Женщина также рассказала, что ее накачали наркотиками, поэтому она не может больше сопротивляться и «хочет сдаться» сотрудникам правоохранительных органов. Тем не менее указать свое точное местонахождение она не смогла.

После звонка силовики проверили ТРЦ «Мегаполис», где в ближайшее время, по словам звонившей, должен был случиться взрыв, однако не нашли там ничего подозрительного. Проверка по факту тревожного сообщения продолжается.

Ранее две женщины расклеивали объявления о готовящемся теракте в Карачаево-Черкесии.