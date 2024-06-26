В Челябинске женщина, пробывшая в плену 14 лет, впервые дала показания

Женщина, которую 14 лет удерживали в плену, появилась на закрытом заседании в суде Челябинска. Об этом сообщает 74.ru.

Россиянка пришла на закрытое заседание по делу Владимира Ческидова. По версии следствия, он длительное время удерживал и насиловал женщину в своем доме в поселке Смолино.

Как сообщили журналисты издания, пострадавшая вошла в зал после того, как туда завели самого обвиняемого. Позже мужчина заявил, что ни с чем не согласен.

При этом сам Ческидов приехал в суд на машине скорой помощи. В суде он заявил, что каких-либо преступлений не совершал. Узнав о том, что на заседании появится пострадавшая, он заявил, что не хочет перед ней извиняться, так как якобы «ни в чем не виноват».

Как полагают правоохранители, женщина 14 лет находилась у него дома против своей воли. Все это время Ческидов якобы насиловал ее. Следствие просило о том, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение, так как в момент совершения преступления он страдал психическим заболеванием.

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