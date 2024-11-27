Рыболовецкое судно «Белокорец» вынесло на сушу в Приморье

В Приморском крае судно вынесло волнами на берег. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в заливе Опричник, в порте Находка. По предварительной информации, рыболовецкое судно «Белокорец», которое находилось на отстое, оказалось на суше. В этот момент экипажа внутри не было.

«В результате происшествия пострадавших нет. Разлива топлива не обнаружено», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре, там проводят проверку. Специалисты выяснят, нарушались ли правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. После мероприятий примут процессуальное решение.

До этого в конце октября у побережья Камчатки на мель село судно «Калам». В момент инцидента на борту находились более 30 членов экипажа, их жизням и здоровью ничего не угрожало. Ситуация на контроле у прокуратуры.

Ранее в Австралии на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей.